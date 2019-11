Luminarie salentine tornano a splendere in Giappone

Le strutture della ditta De Cagna tornano a Kobe in occasione del memoriale delle vittime del terremoto che scosse la città nipponica.

Luminarie salentine pronte ad accendersi tra le strade di Kobe, in Giappone: le strutture della ditta De Cagna, in occasione del memoriale delle vittime del terremoto che ha scosso la città nipponica nel 1995, facendo più di 6400 morti, torneranno ancora una volta, come già accaduto, ad allestire stare e parchi.