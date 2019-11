"Parole Date" di e con Fabrizio Saccomanno a Ruffano

A ppuntamento domani per la rassegna teatrale “Odv Kairòs”.

Un gradito ritorno a Ruffano quello di Fabrizio Saccomanno, ospite domenica 1dicembre alle 20.00, della rassegna teatrale Odv Kairòs con lo spettacolo Parole Date, che ricade nel progetto Viaggio nella storia per capire il presente e indirizzare il futuro, realizzato con il sostegno dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo, Azione2.

Parole date porta in scena fatti che hanno lasciato segni profondi, memorie collettive e intime. Fabrizio Saccomanno ci conduce lungo il solco della storia, fino a farci sprofondare a riconoscerne l'essenza e farci identificare, cancellando distanze temporali e geografiche con l'emozione e intensità della narrazione. In Parole Date, Saccomanno ripercorre alcune storie che lo hanno attraversato nel corso della sua carriera. Ci sono alcuni pezzi dei suoi lavori, dalla vita in miniera ad alcuni episodi dell’infanzia.

Da una favola che lo folgorò in una sera di inverno fino ad arrivare ad un racconto di uno scrittore ucraino. Ma c’è anche il racconto del perché certe storie diventano necessarie al punto che ce ne dobbiamo liberare nella condivisione di un momento teatrale. C’è il ricordo delle difficoltà incontrate, delle soluzioni attuate. Ha sempre pensato che il teatro è vivo anche perché a volte è inscindibile dagli istanti di vita di cui si nutre. Questo piccolo viaggio nei suoi racconti rappresenta, suo malgrado, il racconto di alcuni frammenti biografici.

Costo biglietto: 8 euro Info e prenotazioni: 328.2233833 // 347.2485922