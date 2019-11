"Pena di morte e suicidio in carcere": oggi a Lecce l’incontro tematico

“Pena di morte e suicidio in carcere: crimine di stato e pena letale”: è questo il tema dell’incontro di oggi, alle ore 19, presso il Salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso (Via Vittorio Emanuele II) a Lecce.

L’evento, promosso in occasione della Giornata della Vita dalla Compagnia Mura di Flamenco Andaluso, in collaborazione con le Associazioni umanitarie Comunità di Sant’Egidio di Roma e Nessuno Tocchi Caino, e con i patrocini di Provincia di Lecce, Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Comune di Lecce, Università del Salento e Accademia di Belle Arti di Lecce, intende ribadire come la pena di morte, non ancora abolita in molti Stati, sia un vero e proprio crimine di Stato che sopprime la vita e la dignità umana.