Tentano furto di slot nel bar: messi in fuga. Ladri in azione anche in un'area di servizio

Il colpo tentato nella notte, a Castro: i ladri, però, non hanno potuto ultimare l’azione. Un secondo furto, a Vignacastrisi, invece, è andato a segno.

Avevano preso di mira il bar delle Querce di Castro i ladri, entrati in azione di notte, per tentare il furto di slot dal locale: a mettere in fuga i malviventi ci hanno pensato le guardie giurate dell’istituto La Folgore, che si sono accorti, nel giro di perlustrazione, della loro presenza nell’esercizio commerciale.