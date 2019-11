"Copertino non si Lega": in piazza Umberto flash mob delle sardine

Appuntamento domani, domenica 1 dicembre, in Piazza Umberto I.

“Solidarietà, Accoglienza, Rispetto, Diritti Umani, Intelligenza, Non violenza, Antifascismo. Basta odio, razzismo, violenza, xenofobia, omofobia. Basta con i politici che fomentano gli istinti peggiori per racimolare voti. È arrivato il momento di testimoniare i valori fondamentali della nostra società: antifascismo, antirazzismo, solidarietà e tolleranza”. Con questo “programma” domani, domenica 1 dicembre, si terrà in piazza Umberto I un primo raduno di “Sardine” a Copertino col flash mob “Copertino non si lega”.

In piazza, alle 10, assicurano gli organizzatori “nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto”: “Sarà un flash mob pacifico, colorato, allegro, musicale, danzante, cantato e con tanti sorrisi”. Spazio, però, alla musica con la "OMBRASS Street! Monument/SARDUNI Band". Info Pagina Copertino non si Lega: https://www.facebook.com/CopertinoNonSiLega/