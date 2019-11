Tragedia a Poggiardo, muore investita in bici davanti al "Parco dei Guerrieri"

La dinamica è al vaglio dei carabinieri che hanno fermato il conducente del mezzo coinvolto nell'incidente.

Investita davanti al "Parco dei Guerrieri": ’incidente è successo nel pomeriggio a Poggiardo. La dinamica ancora non è chiara: la donna che si chiamava Tatiana Renna, 35enne brindisina, era in bicicletta quando è stata travolta dall'auto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale che al momento stanno ascoltando l'uomo che era alla guida del mezzo e che, come da prassi, sarà sottoposto ai test alcolemici.