Violenza sulle donne. Una panchina rossa a Porto Cesareo

Domani l’inaugurazione sul piazzale della Pro Loco di Porto Cesareo.

Sarà inaugurata sabato 30 novembre una panchina rossa posizionata sul piazzale della Pro Loco di Porto Cesareo e voluta da Arianna Greco, vicedirettore delle Biblioteca Alberti e già nominata "Cavaliere del Millennio per la Pace" dal Centro per la Pace di Assisi. Il progetto ha trovato pieno appoggio e sostegno da parte dell'Amministrazione comunale che, insieme all'Artista, si è impegnata nella scelta di una panchina che fosse ben visibile per cittadini e turisti.

Per schierarsi dalla parte delle donne, contro la violenza che ancora si perpetra in tante forme fisica, verbale e psicologica insieme alla Biblioteca Comunale "A. Rizzello" si è programmata per sabato 30 Novembre alle ore 18.00 un evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere. La serata si aprirà con la performance teatrale dell'attrice Roberta Natalini. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Albano, interverranno Giovanna Rosato, bibliotecaria e responsabile del Gruppo di lavoro AIB Biblioteche per Ragazzi e NPL ed Elisa Albano, psicologa per esporre sui risultati raggiunti nel progetto "Come in una favola" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo e in Centro Antiviolenza di Lecce.

Concluderà il focus Arianna Greco, portavoce del progetto di una panchina rossa a Porto Cesareo. Seguirà inaugurazione della panchina rossa.