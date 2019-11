Sacchi d'immondizia abbandonati nella zona industriale, beccati due sporcaccioni

Ancora in azione gli ispettori ambientale dopo una segnalazione. Sanzioni da 600 euro.

Di nuovo in azione gli ispettori ambientali che a seguito di una segnalazione sono intervenuti in un’area della zona industriale designata quale discarica di rifiuti di comodo da parte di alcuni incivili. Gli ispettori hanno rinvenuto alcuni sacchi neri pieni di indumenti e altri rifiuti nonché alcuni generi alimentari riversi per terra. Grazie all’analisi del contenuto e al rinvenimento di alcuni elementi identificativi, è stato possibile risalire agli autori degli abbandoni, due persone, che sono state convocate dalla Polizia Locale, congiuntamente agli ispettori ambientali, presso il comando di via Crispi e resi destinatari di sanzioni per 600 euro ciascuno per abbandono incontrollato e mancata differenziazione di rifiuti. L’area è stata adeguatamente bonificata dagli operatori di Bianco Igiene Ambientale.