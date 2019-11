Eroina in casa e 1600 euro: scatta l'arresto per una coppia di Surbo

Arrestati in flagranza una coppia di Surbo che aveva droga in casa, il kit per confezionarla e denaro contante.

Eroina in casa e 1600 euro in contanti: scatta l’arresto per una coppia di Surbo, ad opera dei carabinieri della stazione locale. In manette sono finiti Alessandro Petracca, 51enne del posto, e Lucia Domiria Marsano, di 42anni.

In casa, erano 32 i grammi di eroina rinvenuti, insieme al materiale per il confezionamento. Entrambi sono finiti in carcere.