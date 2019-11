Liverani punta sul collettivo: "Fiorentina forte, lottare da squadra. In 4 ancora out". I convocati

Il tecnico sulle difficoltà intrinseche in ogni partita: "Siamo una neopromossa, sappiamo di partire indietro rispetto agli altri. Ma nel campo le differenze possono assottigliarsi".

In vista del match di domani con la Fiorentina, l’allenatore del Lecce Fabio Liverani ha deciso di convocare tutti gli elementi a disposizione, compreso lo squalificato Lapadula e gli infortunati. Una scelta di convenienza, vista la successiva trasferta di Coppa, ma che vuole anche essere rivolta a compattare il gruppo. A ribadirlo è stato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione del match.

Queste le parole del tecnico: “Per Firenze parte tutta la rosa in considerazione del fatto che ci fermeremo in ritiro per la gara di Coppa Italia con la Spal. Per la gara di domani dovrebbero essere out Mancosu, Dumancic, Meccariello e Majer, anche se sono degli infortuni che vanno monitorati di giorno in giorno. Per noi in questo campionato non esistono gare che possono essere facili, sulla carta da neopromossa siamo indietro rispetto a tutti, poi il bello del calcio è che sul campo poi si possono assottigliare le differenze. Domani incontreremo una Fiorentina arrabbiata, reduce da due sconfitte consecutive e che vorrà rifarsi davanti ai propri tifosi. Dovremo essere bravi a non concedere spazi perché in attacco la Fiorentina dispone di calciatori che si esaltano a campo aperto”.

Ecco la lista dei convocati per il match di domani: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Benzar 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 14 Dumancic 16 Meccariello 17 Farias 19 La Mantia 20 Dubickas 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 25 Gallo 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 32 Lo Faso 37 Majer 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 85 Imbula 95 Bleve 97 Chironi.