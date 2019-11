Un Napoli mina vagante sfida Efficienza Energia

Trasferta ingannevole quella di Napoli, se i salentini valutassero gli avversari solo per il magro bottino accumulato finora.

La penultima posizione in classifica della SACHS TEAM VOLLEY WORD è figlia di un turno di riposo assegnatole dal calendario e da quattro scontri al vertice con Pozzuoli, Marigliano, Massa e Casarano che hanno fruttato un punto proprio contro la capolista Pozzuoli.

Praticamente con la gara di domenica contro Galatina, il gruppo guidato da mister Calabrese ha quasi esaurito tutto il ciclo terribile (manca solo Tricase) e guarderà all’orizzonte della salvezza con concrete possibilità di raggiungerla.

Non per questo si vestirà da sparring partner lasciandosi malmenare, anzi cuore e tifo dei tifosi del PalaSiani daranno la carica a Flaminio e compagni per un’inversione di rotta.

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con la diagonale Mastrangelo-Iadevito, Esposito-Del Giudice al centro, Flaminio e Botti martelli ricettori e Romano in regia difensiva.

Il roster è poi completato dal libero Piscopo, dai centrali Piccolo ed Amato, dall’opposto Frecentese, dal palleggiatore Quarantelli e dal laterale Sarno.

Efficienza Energia dovrebbe presentarsi in formazione tipo, ma con qualche elemento non ancora al meglio della condizione fisica per persistenti acciacchi alle articolazioni scapolari. Comunque rimangono a disposizione di mister Stomeo varie soluzioni alternative in panchina, per non perdere il passo delle pretendenti al vertice. La gara sarà trasmessa in diretta Facebook con inizio alle ore 18.00.