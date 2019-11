Calcio a 5 Non Vedenti Assoluti, è derby tra Ascus Lecce e Uic Bari

Il momento tanto atteso del derby pugliese si avvicina: Ascus Lecce e Asd Uic Bari si affronteranno sabato 30 novembre sul campo del Centro Sportivo Intesa Calcio, con fischio d’inizio alle 15.

La gara valevole per la terza giornata del campionato di calcio a 5 Categoria B1 Non Vedenti Assoluti, si disputerà a Bari nell’ambito di un evento sportivo che appassionerà gli amanti dell’affascinante pratica sportiva. Dopo due successi consecutivi l’Ascus allenata da Antonio Potenza cerca il tris di vittorie in trasferta per continuare a viaggiare in classica a punteggio pieno. I giallorossi dovranno smaltire la delusione della sconfitta in Supercoppa Italiana contro i campioni d’Italia del Crema e rituffarsi velocemente in campionato con l’obiettivo di continuare a macinare punti pesanti. La formazione presieduta da Massimo Cervelli (presidente - giocatore) è chiamata ad un banco di prova molto importante contro i cugini. I salentini scenderanno in campo con Mattia Persano (portiere vedente), Pantaleo Bortone (capitano e difensore), Giuseppe Quarta e Antonio Capeto (difensori), Davide Dongiovanni (centrale), Massimo Cervelli (presidente e attaccante), Salvatore Peluso (attaccante), Antonio Potenza (allenatore), Giuseppe Maggiore (allenatore in seconda) Alessio Quarta (guida).