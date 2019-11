Showy Boys, domenica gara col Calimera per inseguire un altro successo

Quinta giornata del campionato regionale di serie D e la Showy Boys Galatina è chiamata ad affrontare l’impegno casalingo con il Volley Calimera.

Dopo due trasferte consecutive, Domenica 1 dicembre, i ragazzi di mister Nuzzo tornano a giocare al cospetto del pubblico amico, in una sfida importante per la classifica e soprattutto per il morale.

Una prova di maturità per la Showy Boys Galatina che sul parquet del PalaPanico troverà un Calimera intenzionato a riscattare il risultato dell’ultimo turno di campionato che lo ha visto uscire sconfitto per 3-1 dal match interno contro il Marittima.

Ci sono tutte le premesse per una gara avvincente che metterà di fronte due avversarie dall’organico molto giovane e con il team bianco-verde che vorrà ben figurare come accaduto in occasione dell’ultima partita casalinga con il Frascolla Taranto.

Un risultato positivo potrà continuare a dare il giusto entusiasmo a un gruppo composto quasi esclusivamente da atleti under 18 che in questo momento si trova da solo al primo posto in classifica grazie alle quattro vittorie di avvio campionato.

La gara si giocherà Domenica 1 dicembre alle ore 18 al palazzetto dello sport “Fernando Panico” in via Chieti a Galatina.