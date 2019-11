"Sweet Christmas" con ANT: appuntamento a Lecce

Il Merc’ANT apre le porte del San Francesco della Scarpa, venerdì 29 novembre alle 18 con l’inaugurazione della mostra fotoillustrografica PAREID’ULIA di Maurizio D’Anna.

Vernissage e colloquio con l’autore.

Dal fenomeno della Pareidolia prende forma “Pareid’ulia”, un percorso fotografico a ritroso, un ritorno alle radici personali intrecciate a quelle di antichi ulivi salentini a formare un tutt’uno di suggestioni ancestrali e recondite. Dieci opere attraverso le quali la fantasia seduce la materia e la materia, in cambio, le dà forma e vita.

Nei giorni 30 novembre e 1 dicembre si aprirà alle 10 il Mercatino Handmade dell’artigianato salentino dove trovare curiosità, dolcetti e originali regali da fare ai propri cari.

Sabato 30 novembre alle 10.30, per gli amanti della lettura, due chiacchiere con Mimmo Leucci e il suo libro “La mia scuola” (il ricavato della vendita dei libri andrà a sostegno dei progetti di assistenza domiciliare oncologica di Fondazione Ant).

Domenica 1 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 parte il percorso culturale alla scoperta della chiesa San Francesco della scarpa. Sono previste tre visite guidate (9.30/10.30/11.30) per gruppi di massimo 20 persone.

Info e prenotazioni contattare il 345.4986136