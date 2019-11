Azienda salentina batte Amazon: è l'insegna di e-commerce più amata dagli italiani

Ieri sera a Milano è stato conferito al leccese Alberto Paglialunga il premio vinto lo scorso anno da Amazon. "Deghi" è l’azienda salentina più affidabile per l’e-commerce e supera ancora Ikea secondo i consumatori.



Deghi rappresenta l’eccellenza italiana dell’e-commerce per affidabilità e qualità del servizio secondo i consumatori. A certificarlo sono Seic-Studio Orlandini e Largo Consumo attraverso una tra le più importanti rilevazioni sul gradimento dei negozi fisici e web, valutati attribuendo un punteggio (1-10) a diversi indicatori: qualità, prezzo, cortesia degli addetti, atmosfera del punto vendita e altri parametri. All’azienda salentina è stato conferito il premio di “Insegna web dell’anno 2019-2020”, che nel 2018 si è aggiudicato il colosso internazionale Amazon, affermandosi per il secondo anno di fila anche nel settore “Mobili & Arredo” dove l’ha rispuntata su Ikea. Sono risultate 480mila le valutazioni espresse dai consumatori.



A ritirare il riconoscimento ieri sera a Milano è stato l’amministratore di Deghi S.p.A., il leccese Alberto Paglialunga. «È un riconoscimento che ci gratifica molto - commenta Paglialunga - perché premia la passione grazie alla quale quotidianamente garantiamo un servizio eccellente, prezzi competitivi, qualità e rapidità nelle spedizioni. Un premio - aggiunge il ceo di Deghi - che desidero condividere con i nostri clienti e con tutto il team, che ogni giorno ci mette cuore e anima per rendere la nostra azienda un modello di riferimento per tutti, specie per i giovani. Adesso è il momento di volare ancora più in alto». Nell’anno fiscale 2018 Deghi ha superato i 34 milioni di euro di fatturato e ha aumentato la forza lavoro a 64 unità, numeri in crescita anche per l’anno in corso.