Lanciata da un'auto in corsa: la piccola Amira ha bisogno di un intervento

E' stata barbaramente lanciata da un’auto in corsa. Amira, un segugio femmina di soili 7 mesi è stata recuperata dai volontari dell’OIPA di Lecce, era magra, sporca e con la dermatite. Non solo: a causa di una problematica alle zampe posteriori Amira aveva difficoltà a camminare. L’esito delle visite veterinarie e degli esami radiografici ha rivelato che entrambe le rotule delle zampe posteriori sono gravemente lussate e l’unico modo per farla camminare normalmente è sottoporla ad un intervento chirurgico delicato, complesso e costoso. Senza l’intervento per aggiustare la posizione delle sue rotule, la sua situazione peggiorerà ancora man mano che cresce.



I cani coinvolti nella caccia sono spesso considerati “oggetti” da usare e buttare a proprio piacimento. È probabile che Amira, nata “difettosa” e non adeguata a cacciare, sia stata letteralmente gettata via da persone senza cuore. Amira è due volte vittima di maltrattamenti, ma, grazie all’OIPA di Lecce ed al tuo aiuto, potrà crescere, imparare a camminare normalmente e vivere dignitosamente il resto della sua vita.

Per avere informazioni su Amira e dare il tuo contributo: Delegato OIPA Andrea Caricato, Tel. 329 0144407, lecce@oipa.org ; Vice-delegata Desirée Martines, Tel. 329 7175727 vice-lecce@oipa.org