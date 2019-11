Investito da un'auto finisce sul fondo di una ex cava: giovane in ospedale

L'incidente ieri sera sulla Lecce-Monteroni.

Ha fatto un volo di alcuni metri dopo essere stato investito da un'auto ed ora si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Vito Fazzi. L'incidente è avvenuto nella notte sulla strada che collega Lecce a Monteroni, non lontano da Ecotekne. Il giovane, cittadino nigeriano, stava camminando a piedi sul ciglio della strada quando è stato travolto da un mezzo guidato da una donna ed è finito sul fondo di una ex cava dopo un volo di circa 8 metri. La donna probabilmente non lo ha visto perchè la strada non è illuminata. Nonostante la caduta è riuscito a chiedere aiuto: l'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco e condotto in ospedale da un'ambulanza del 118.