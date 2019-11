"Albania Alè": la solidarietà arriva dagli Ultrà Lecce

Uno striscione per esprimere solidarietà in queste ore difficili al popolo albanese. Sono tante le iniziative che si stanno susseguendo in queste ore per aiutare la popolazione colpita dal terremoto. In tanti, professionisti e volontari, sono partiti nelle ultime ore per essere operativi nella zona di Durazzo. E un messaggio, nella notte, è apparso proprio all'ingresso della Villa Comunale di Lecce: "Albania Alè". Gli Ultrà Lecce hanno voluto così esternare la loro vicinanza ai cugini d'oltremare.