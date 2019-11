Il Lecce fa ricorso per Lapadula. E Babacar torna a disposizione

Difficile che l'attaccante possa tornare già con la Fiorentina, si lavora per riaverlo con il Genoa.

È ufficiale il reclamo da parte del Lecce nei confronti delle due giornate di squalifica comminate a Gianluca Lapadula per il rosso con il Cagliari. Di seguito il comunicato ufficiale:

“L’U.S. Lecce comunica di aver inoltrato il preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta al calciatore Gianluca Lapadula la squalifica di due giornate di gara con ammenda di € 10.000”.

Inoltre i giallorossi si sono allenati questa mattina ad Acaya in vista della Fiorentina. Liverani ha fatto lavorare i suoi sotto il profilo fisico e tattico. Buone notizie da Babacar, che rientra in gruppo, mentre Falco, Mancosue, Majer, Dumancic, Rossettini e Meccariello continuano nel lavoro a parte. Domani di nuovo in campo nel pomeriggio.