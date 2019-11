Controlli in strada e guida sotto effetto di alcol e droga, sanzioni e denunce

Controlli in strada da parte dei carabinieri della Compagnia di Casarano.

A Collepasso e Matino, deferiti tre soggetti per “guida sotto alterazione sostanze alcoliche e stupefacenti”. A Matino e Ugento, altre tre persone denunciate perché in evidente stato di alterazione psicofisica per utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, si rifiutavano di sottoporsi ad accertamenti.