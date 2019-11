Torna in carcere dopo l'evasione dai domiciliari: in manette 36enne

Finisce in manette un 36enne di Alliste, che torna in carcere dopo l’evasione ripetuta dai domiciliari.

Giro di vite da parte dei carabinieri di Casarano sul territorio di competenza: in manette, ad Alliste, finisce Alessandro Santoro, 36enne, in esecuzione di 4 provvedimenti di “revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e rispristino dell’ordine medesimo”, emessi dalla Procura di Lecce, per il reato di evasione accertato nell’arco temporale 2012/2014 per i quali è stato condannato alla pena complessiva di 2 anni e 3 mesi di reclusione. Arrestato, è stato condotto nel carcere di Lecce.