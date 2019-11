Giovani atleti salentini a Roma per i campionati italiani di kick boxing

Quindici atleti salentini a Roma per i campionati italiani di kick boxing.

Nei giorni scorsi 15 atleti Salentini della A.s.d. Combat Dragon Salento del Maestro Borgia Gianpiero di Maglie hanno partecipato presso il Palatorrino a Roma ai Campionati Italiani di Kick Boxing della federazione F.I.K.K.eD.A. Gli atleti già dall’inizio dell’anno hanno vissuto una preparazione intensa fatta di sacrifici alternatosi anche con gli impegni scolastici.

Il Maestro Borgia nel ringraziare i presidenti ACSI Giampiero Guglielmi e Mimmo Margarito i genitori e gli atleti anche per la pazienza nel superare gli ostacoli che ogni gara mette a dura prova ha dichiarato che è stata una bellissima emozione in quasi tutte le categorie facendo incetta di medaglie nelle proprie categorie partendo dai più piccoli fino alla categoria dei 25 anni che si sono classificati al secondo posto sul podio.

Soddisfatto il tecnico della società Magliese Borgia, che mira in un risultato sempre più di qualità per questi giovani atleti anche se alcuni di essi sono tornati a casa sconfitti dice il maestro dal punto di vista sportivo, il loro morale è ancora alto e nel loro cuore la consapevolezza di aver dato il meglio di sé in quanto il primo è colui che vince qualcosa, il secondo è colui che trionfa sempre, anche quando si perde.