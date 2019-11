Pugliesi nel Mondo: premiato l'artista di Parabita Ippazio Fracasso-Baacke

Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17. Fracasso-Baacke vive in Germania e Il suo stile è noto come “Concrescismo".



Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello.

«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro alla nostra regione». L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto. «Crediamo che questa manifestazione- ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti- possa essere da stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti». In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazione- ha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città». Il consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati - ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da varie associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».

Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.

Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno assicurato la loro presenza.

Ecco i premiati.

Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.

Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.

Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.

Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.