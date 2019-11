Continui maltrattamenti alla moglie, marito violento finisce in carcere

La donna ha denunciato la sua situazione ai carabinieri



Ha subito per anni maltrattamenti e violenze ma alla fine ha avuto il coraggio di denunciare e il marito è stato arrestato. La storia arriva da Ugento ed è povera di particolari per tutelare la vittima e i suoi figli.

I carabinieri della locale stazione hanno indagato e scoperto che quanto denunciato dalla donna corrispondeva a verità: da diversi anni il marito. con condotte reiterate, brutalmente violente, aggressive, sopraffattorie ed anche lesive dell’integrità fisica e morale, maltrattava la moglie costringendola a vivere in un clima di costante terrore e turbamento emotivo del tutto incompatibile con le normali condizioni di tranquillità, inducendola a temere per la propria incolumità.

Da qui l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della locale procura repubblica. Il marito violento è stato condotto in carcere.