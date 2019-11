In casa una pistola rubata e cocaina, in manette 25enne di Alliste

L'arresto effettuato ieri dai carabinieri di Racale.

In casa custodiva una pistola rubata con munizionamento e cocaina: i carabinieri della stazione di Racale hanno arrestato in flagranza di reato Andrea Quintino Trianni, 25enne di Alliste. Durante la perquisizione domiciliare sono spuntate fuori una pistola cal.38 special oggetto di furto; 11 proiettili dello stesso calibro; 3 involucri contenenti complessivamente 13 gr. di cocaina; un bilancino di precisione e 350 euro in denaro contante. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l'arrestato è stato condotto presso il carcere di Lecce.