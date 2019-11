Seconda vita per le bici abbandonate: saranno destinate alle scuole

Convenzione tra la Polizia Locale di Lecce e l'Associazione Culturale Ruotando e la società PISSTA: le biciclette saranno utilizzate per i laboratori di ciclofficina.





E' stata stipulata questa mattina presso il Comando di Viale Rossini una Convezione tra la Polizia Locale, l'Associazione Culturale Ruotando e la società PISSTA Group Srl che consentirà di recuperare e riutilizzare per l'organizzazione di attività formative e di laboratori di ciclofficina destinati alle scuole le biciclette in stato di abbandono, oggetto di rinvenimento sul territorio comunale da parte delle pattuglie.





Il progetto sarà realizzato grazie alla sinergia tra l'Associazione Ruotando, da anni attiva nel campo della promozione della cultura del riutilizzo, della mobilità sostenibile e dell'inclusione sociale, che opera presso la ciclofficina popolare KNOS e che da settembre gestisce il nuovo servizio di bike sharing in città “LEBIKE” e la società PISSTA, che dai primi di ottobre si occupa, per l'amministrazione comunale, degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di tutela ambientale in caso sinistro stradale.