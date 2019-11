"Nero Nero", appuntamento a Nardò alla scoperta del Negroamaro

Serata di degustazione nel Relais Monastero Santa Teresa.

Una panoramica aperta al pubblico, per scoprire il Negroamaro nelle diverse interpretazioni dei vignaioli del Salento. Domenica 1 dicembre, il Movimento Turismo del Vino Puglia organizza a Nardò “Nero Nero – Negroamaro a Nardò” nell'elegante Relais Monastero Santa Teresa. Protagonisti della manifestazione i vignaioli delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, produttori di Negroamaro, consorziati al Movimento Turismo del Vino Puglia, che offriranno in degustazione le loro versioni storiche e moderne di Negroamaro, in blend e in purezza, per raccontare i mille volti di una varietà alla base di ben 14 Dop del sud della regione. Non solo vino in degustazione ma anche prodotti da forno e caseari che daranno risalto alla ricchezza enogastronomica neretina.

“All’interno della variopinta offerta di eventi e manifestazioni che ogni anno organizziamo come Movimento Turismo del Vino Puglia ci sono quelli dedicati ai nostri Tre Tenori, i principali vitigni autoctoni a bacca rossa, Nero di Troia, Primitivo e Negroamaro - dichiara il presidente del Consorzio Maria Teresa Basile Varvaglione - Nero Nero è un’occasione importante per far conoscere agli stessi salentini i progressi e le tendenze produttive dei vini a base di Negroamaro, uno dei vitigni piu’ antichi e versatili del panorama ampelografico italiano”.





In degustazione le etichette di : Carvinea - Carovigno (Br) | Due Palme - Cellino San Marco (Br) | Cantina di San Donaci - San Donaci (Br) | Paolo Leo - San Donaci (Br) | Tormaresca - San Pietro Vernotico (Br) | Cantina Petrelli - Carmiano (Le) | Cupertinum - Copertino (Le) | Marulli - Copertino (Le) | Palamà - Cutrofiano (Le) | Castel di Salve - Depressa di Tricase (Le) | Cantele - Guagnano (Le) | Claudio Quarta - Guagnano (Le) | Feudi di Guagnano - Guagnano (Le) | Apollonio - Monteroni di Lecce (Le) | Schola Sarmenti - Nardò (Le) | Bonsegna - Nardò (Le) | De Falco - Novoli (Le) | Leone de Castris - Salice Salentino (Le) | Duca Carlo Guarini - Scorrano (Le) | Mottura - Tuglie (Le) | Varvaglione - Leporano (Ta) | Felline - Manduria (Ta) | Produttori vini Manduria - Manduria (Ta) | Trullo di Pezza - Torricella (Ta) | Masseria Jorche - Torricella (Ta)