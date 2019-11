Trovato con marijuana e hashish in casa, denunciato 20enne

Il giovane è stato individuato durante un controllo in strada.

Gli agenti del Commissariato di Taurisano, diretto dal Vice Questore Salvatore Federico hanno denunciato a piede libero un giovane di 20 anni di Ugento, D.W., trovato in possesso di circa 170 grammi di marijuana ed hashish.

Il giovane è stato fermato dagli agenti durante un controllo in strada e sottoposto ad una perquisizione personale e successivamente domiciliare. In casa del 20enne è stata rinvenuta una busta trasparente termosaldata con all’interno lo stupefacente e vario materiale per la pesatura ed il confezionamento, oltre a 770 euro in banconote.

In considerazione della sua giovane età e del suo stato di incensurato, d’intesa con il P.M. di turno, a carico dell’indagato non sono stati adottati provvedimenti restrittivi.