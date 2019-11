A fuoco la Jeep di una donna, il responsabile immortalato dalle telecamere

Il mezzo era parcheggiato in via Potenza



La jeep Compass di proprietà di una donna è stata distrutta dalle fiamme nella notte. L'auto era parcheggiata in via Potenza, strada periferica della città: alle due circa qualcuno si è avvicinato e ha appiccato le fiamme nella parte anteriore del mezzo. Ad immortalare il gesto una telecamera di sorveglianza non distante dal luogo dell'incendio. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco chiamati dai residenti, anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per individuare il responsabile e chiarire le motivazioni del gesto.



Foto di repertorio