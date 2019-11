Sport e diritto: vertici FIGC a Lecce per il convegno in memoria di Vittorio Mormando

Grande successo e partecipazione per il convegno “L’evoluzione del diritto dello sport: ruolo del giurista nella gestione del fenomeno sportivo”, organizzato presso l’aula magna della facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, dallo studio legale “VM Law&Sport” costituito dagli avvocati Lucia Bianco, Carlo Mormando, Morena Campanile ed Alessandro Favale, in collaborazione con il dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo. In cattedra il binomio sport e diritto, con un focus inteso a stigmatizzare la settorialità dell’ordinamento sportivo, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale, che ne hanno ulteriormente affermato le specificità e la peculiare tecnicità.

Alla tavola rotonda promossa nel ricordo e sul percorso tracciato dall’avvocato Vittorio Mormando, che nello sport e nel calcio ha rappresentato un punto di riferimento nazionale ed internazionale, facendo parte dei vertici federali per tantissimi anni, hanno preso parte il presidente FIGC, Gabriele Gravina, il past president Giancarlo Abete, il massimo dirigente della Lega Pro Francesco Ghirelli e Vito Tisci, Presidente SGS della FIGC. Il convegno, moderato dal professore Luigi Melica, neodirettore del dipartimento di Scienze Giuridiche, ha visto inoltre il videomessaggio di saluto del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha ricordato la figura dell’avvocato Vittorio Mormando, considerandolo una “leggenda, una grande personalità nel diritto dello sport, determinante nella stesura del codice disciplinare della FIFA, codice che ancora oggi viene applicato” e gli interventi del professore PierLuigi Portaluri sulla riforma del Codice di Giustizia Sportiva e del presidente dell’ordine degli avvocati leccesi, Antonio De Mauro, sul rapporto tra agente sportivo e atleta. Ed ancora le relazioni del legale Gabriele Nicolella, sul ruolo del consulente nei servizi ai professionisti dello sport, del professore Jacopo Tognon sulla difesa tecnica dinanzi al TAS e dell’avvocato Lucia Bianco sull’assistenza dell’avvocato specialista in diritto sportivo; relazione intesa a dare risalto al ruolo dell’avvocato dello sport, e su quali sono tutte le aree di intervento dello stesso sia a livello nazionale che internazionale.



Andrea Tafuro