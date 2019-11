Auto prende fuoco sulla Lecce-Brindisi: paura per due salentini

L’episodio sulla statale Lecce-Brindisi, all’altezza di Torchiarolo.

Momenti di paura sulla statale 613, la Lecce-Brindisi, all’altezza dello svincolo per Torchiarolo, a causa di un incendio esploso su un’autovettura in marcia, su cui viaggiavano due salentini di San Cesario, rispettivamente padre e figlio.