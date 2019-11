Il 61esimo Stormo incontra i sindaci del Salento: al "Cesari" 50 amministratori

Gli amministratori dei comuni della provincia di Lecce si ritrovano al “Cesari” per fare “network” e consolidare esperienze, relazioni e rapporti istituzionali.

Oltre 50 i Comuni della Provincia di Lecce che hanno aderito all’iniziativa messa in piedi dall’aeroporto di Galatina “Il 61° Stormo incontra i sindaci del Salento”.

L’evento, che si è svolto nella mattinata di mercoledì 27 novembre, è stato organizzato con l’obiettivo di rinsaldare il legame tra la base aerea e il territorio circostante.

Dopo il saluto di benvenuto, il colonnello Alberto Surace, Comandante della Base, ha presentato ai sindaci il reparto, dalla nascita dell’aeroporto, che risale agli anni ’30, fino agli imminenti sviluppi: già dal prossimo anno infatti, la scuola di volo di Galatina acquisirà l’M-345, il nuovissimo addestratore di casa Leonardo che andrà a rimpiazzare gradualmente la flotta dei velivoli 339 ormai prossimi al termine della loro vita operativa. Il 345 sarà pertanto utilizzato nelle fasi iniziali dell’iter addestrativo che porta al conseguimento del brevetto di pilota militare, l’agognata “aquila turrita”.

Numerosi i punti evidenziati dal col. Surace durante il suo intervento. Innanzitutto ha voluto sottolineare come l’aeroporto sia parte integrante del Salento perché pienamente inserito nel tessuto socio-economico del territorio: la maggioranza del personale che lavora in base risiede infatti nella provincia di Lecce. Ampliando la prospettiva, la scuola di volo salentina rappresenta, grazie a tecnologie avanzate e tutte “made in Italy”, un punto di riferimento nel settore dell’addestramento al volo e un fiore all’occhiello dell’intero sistema-paese, riuscendo ad attrarre le aeronautiche, anche le più blasonate, da ogni parte del Mondo.

La visita ai velivoli e ai simulatori, mentre si svolgeva a pieno ritmo l’attività di addestramento al volo, ha concluso l’evento.