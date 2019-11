"Lecce non si Lega": nel Salento arriva il primo flash mob delle "sardine"

L’iniziativa anche a Lecce, il prossimo 15 dicembre: resta da stabilire solo il luogo del flash mob.

Al grido di “Lecce non si Lega” le “sardine” sono pronte a fare il proprio esordio nel Salento con un primo flash mob “ittico”: c’è la data, infatti, per il raduno della comunità virtuale, che partita da Bologna, si è diffusa a macchia d’olio in tutta Italia per dire no alle idee di Matteo Salvini e della Lega.