Regolamento dehors, le lamentele di Confcommercio e la replica del Comune

Polemica dopo il nuovo regolamento per l’arredo urbano dello spazio pubblico: Confcommercio lamenta il mancato coinvolgimento. L’amministrazione smentisce: “Con voi e con altre associazioni diversi incontri”.

Il nuovo regolamento per l’arredo urbano dello spazio pubblico per attività stagionali e continuative, approvato dal consiglio comunale di Lecce, al centro di un botta e risposta tra Confcommercio e Palazzo Carafa.

Confcommercio imprese per l’Italia sottolinea che, mentre il regolamento veniva approvato, era in attesa di incontrare l’assessore Rita Miglietta, per confrontarsi sul documento discusso e votato: “Un momento di approfondimento e confronto richiesto la prima volta in data 13 dicembre 2018 – spiegano - con lettera a firma del presidente provinciale Maurizio Maglio, più volte sollecitata, ma ancora in attesa di essere evasa”.

“Quindi in attesa di conoscere le modifiche apportate al documento originario, onde evitare strumentalizzazioni politiche, la scrivente associazione – prosegue -, con l'obiettivo di tutelare gli associati interessanti al regolamento in oggetto, chiede al sindaco di Lecce Carlo Salvemini e all'assessore all'Urbanistica Rita Miglietta un incontro pubblico sul nuovo strumento di regolamentazione per comprenderne i reali vantaggi e le eventuali modifiche utili a rendere detto regolamento più confacente agli interessi di chi è chiamato a ‘lavorare’ tutto l’anno in città”.

Non si fa attendere la replica dell’amministrazione a Confcommercio con alcune precisazioni, a partire da quella sui diversi incontri con i rappresentanti dell’associazione dal 2018, in presenza dell’assessore alla Pianificazione Urbanistica Rita Miglietta e in altre occasioni, dall’assessore al Commercio Paolo Foresio.

“In sede di questi incontri – si legge nella nota - non è mai emersa una richiesta formale di discussione sul tema del ‘Regolamento comunale per l’arredo urbano dello spazio pubblico per attività stagionali e continuative, dehors’. La bozza del Regolamento è stata inviata motu proprio dall’amministrazione alle associazioni di categoria nel novembre del 2018, accompagnata da una nota firmata dal sindaco e dall’assessore Miglietta. Nella nota si chiedeva alle stesse di esprimere proprie osservazioni. Con la nota del 13 dicembre 2018 firmata dal presidente Maglio, Confcommercio faceva giungere le proprie, alcune delle quali sono state accolte e sono oggi parte integrante del Regolamento licenziato dal Consiglio comunale. La stessa nota non conteneva richiesta di ulteriore incontro.”

“Richiesta di incontro specifica sul tema del Regolamento – si legge nella nota del Comune - non è giunta neanche a seguito della pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, integrato dalle osservazioni delle associazioni di categoria (il link alla pubblicazione della bozza di regolamento – peraltro già liberamente consultabile – è stato prontamente fornito all’associazione su richiesta della stessa), né nei numerosi successivi incontri intrattenuti da allora con l’associazione su altri tematiche. Le osservazioni di Confcommercio, giunte con la nota del 13 dicembre 2018, ritenute compatibili con l’interesse pubblico che il Regolamento intende tutelare e dunque integrate nello stesso riguardano l’ammissione della tipologia semichiuso b nell’ambito 2, la possibilità di dotare i dehors di attrezzature per il riscaldamento, la migliore specificazione, in particolare nel centro storico delle modalità di valutazione della larghezza minima dei dehors in relazione all’esigenza di assicurare il transito dei mezzi di soccorso”.

Dall’amministrazione si aggiunge che, insieme alle osservazioni di Confcommercio siano state valutate e integrate nel Regolamento proposto alla Commissione consiliare competente alcune osservazioni espresse dalle altre associazioni di categoria: “A valle di un percorso complesso – si ribadisce -, che ha visto il coinvolgimento delle associazioni di categoria e in seguito la discussione del Regolamento nella competente Commissione consiliare e in Consiglio comunale – sede nella quale è stato ulteriormente emendato – giunge ‘fuori tempo massimo’ la richiesta di un incontro pubblico per l’integrazione dello stesso, che resta comunque modificabile in sede istituzionale secondo le modalità previste dalla legge, previo congruo periodo di vigenza”.

Ma sulla vicenda scoppia la polemica politica con l’intervento dei consiglieri del centrodestra (Saverio Congedo, Luciano Battista, Roberto Giordano Anguilla, Gianmaria Greco, Andrea Guido, Rino Martini, Giorgio Pala, Andrea Pasquino e Oronzino Tramacere), che si dicono sorpresi dalle lamentele degli esercenti e delle associazioni perché “in consiglio comunale era stato riferito che le associazioni fossero state consultate e che quindi la richiesta di un ulteriore momento di riflessione avanzata dal centrodestra fosse solo un maldestro tentativo di opporsi all'approvazione del regolamento stesso”: “È evidente – precisano - che il mancato coinvolgimento dei principali destinatari dell'ordinanza non solo contraddice i proclami sulla partecipazione sbandierati in ogni occasione, ma priva il decisore pubblico di un fondamentale momento di confronto e partecipazione con chi sarà chiamato a rispettarne le regole”.

“Nell'interesse di tutti cittadini, operatori e della stessa amministrazione comunale, la fase partecipativa non può essere limitata solo al confronto con la Sovrintendenza – continuano dal centrodestra -, che pure svolge con competenza e professionalità un compito di grande delicatezza e responsabilità. Si è così venuto a creare un deficit di confronto che deve essere assolutamente sanato; sarà pertanto premura del centrodestra avviare quanto prima una fase di confronto con operatori e associazioni di categoria al fine di individuare eventuali correzioni e modifiche migliorative del testo da sottoporre eventualmente al vaglio del consiglio comunale, con l'auspicio che non si consumi una ulteriore evitabilissima prova di forza”.

Al centrodestra e a Congedo in particolare, risponde il consigliere Pierpaolo Patti di Lecce Città Pubblica, che ricorda come il contributo del centrodestra nella costruzione del Regolamento dell’arredo urbano, sia in Commissione che in Consiglio comunale, “è stato pari a zero” con “nessuna proposta, nessun emendamento, nessuna consapevolezza dell’interesse pubblico, cioè di tutti i cittadini, sotteso all’approvazione di questo provvedimento”: “Svegliarsi oggi, all’indomani dell’approvazione in Consiglio comunale – prosegue -, traendo spunto da un tardivo tentativo polemico di una associazione di categoria, frequentemente ben schierata ‘contro’, per avviare interlocuzioni con i commercianti testimonia ulteriormente il vuoto di iniziativa che caratterizza il centrodestra leccese”.