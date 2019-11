La marcia di John Mpaliza contro il coltan: alle origini della guerra in Congo

L’ingegnere congolese parteciperà ad una serie di iniziative in tutta la Provincia da domani fino al prossimo 5 dicembre.

Senza accorgercene ci portiamo sempre dietro, nelle nostre tasche e nelle nostre borse, un pezzo di Congo. Infatti il coltan contenuto nei nostri apparecchi telefonici ed elettronici è estratto dalle miniere che ricadono nel Paese africano. Non solo smartphone e tablet, ma anche batterie delle auto elettriche, aerei, dispositivi elettronici e medici, protesi e lenti ottiche hanno come materia prima il coltan.

“Sarebbe una bella notizia, se non fosse che «esiste una chiara associazione tra estrazione e conflitto», secondo il rapporto Global Supply Chains of Coltan, redatto da un gruppo di ricercatori di Yale. La guerra e le violenze nell’est del Congo, in particolare, sono strettamente legate all’estrazione mineraria, che «è in gran parte controllata da gruppi paramilitari e i cui profitti hanno sostanzialmente alimentato la guerra civile nel paese”. Secondo le Nazioni Unite, che hanno pubblicato una serie di rapporti, il coltan è fonte di finanziamento dei conflitti nella Repubblica democratica del Congo definendo l’acquisto di coltan da parte delle società internazionali «il motore del conflitto in Congo». Ma oltre questi aspetti in quel Paese si registrano l’uso del lavoro minorile, la violenza sulle donne, lo sfruttamento ed il degrado ambientale.

John Mpaliza, un ingegnere informatico originario del Congo, sta portando avanti da tempo la sua battaglia tramite la marcia per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e contribuire a far riflettere sull’uso delle nostre apparecchiature elettroniche al fine di porre termine a questo sfruttamento del suo Paese. Arrivato in Italia dopo lunghe peripezie John Mpaliza si è stabilito a Reggio Emilia laureandosi in ingegneria informatica e trovando lavoro presso il Comune della città emiliana, ma nel 2014 ha deciso di licenziarsi per dedicarsi a tempo pieno alla pace nel Congo.

Oltre a L’Alca Museo e Biblioteca Comunali – Maglie alcuni gruppi ed Associazioni della provincia come il Centro Missionario Diocesano, i Missionari Comboniani di Cavallino, la Fondazione Don Giuseppe Colavero, il CVS Centro Volontari della Sofferenza, l’Associazione Biblioteca di Sarajevo ARCI – Maglie, l’Associazione culturale “Bud Powell”- Maglie, Acqua Bene Comune Beni Comuni – Alezio, il Comitato Terra e Libertà – Martano e Ponti e non muri - Gagliano del Capo hanno organizzato una serie di incontri nel Salento con John Mpaliza a partire da domani al 5 dicembre:

VENERDI’ 29 NOVEMBRE

* h.9.00 ALESSANO - incontro con gli studenti dell’I.I.S.S. Salvemini

* h.17.00 MAGLIE - Marcia Itinerante per le vie di Maglie con

partenza dalla Fondazione Don G. Colavero (nei pressi delle Suore Alcantarine)

* h.18.00 MAGLIE - Museo e Biblioteca Comunali L’Alca incontro:

“Tecnologia insanguinata: il lato oscuro del nostro smartphone”

* h. 20.00 MAGLIE - Concerto presso Bud Powell Ass. Culturale Jazz

SABATO 30 NOVEMBRE

* h. 8.20 TRICASE - incontro con gli studenti del Liceo S.G. Comi

* h. 17.00 LECCE - SCOUT CNGEI in v.le della Repubblica n. 88

DOMENICA 1 DICEMBRE

* h. 10.00 LECCE - SCOUT AGESCI LE3 presso la Chiesa di S. Vincenzo De Paoli

* h. 18.30 SPONGANO - GIOVANI DI A.C. presso l’Oratorio S. Antonio

LUNEDI’ 2 DICEMBRE

* h. 9.00 GALLIPOLI - Incontro con gli studenti dell’ I.I.S.S. Q. Ennio

* h. 18.30 LECCE - Centro Missionario Diocesano - Missionari Comboniani “L’incontro con Papa Francesco”, Chiesa Sant’Elisabetta

MARTEDI’ 3 DICEMBRE

* h. 9.00 GALLIPOLI - Incontro con gli studenti dell’ I.I.S.S. Q. Ennio

* h. 15.00 LECCE - Incontro con gli studenti dell’ I.T. Grazia Deledda

* h. 19.00 LECCE - Ass. cult. Crocevia e Unipop in via S.Pellico n 8

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE

* h. 9.00 LECCE - Incontro con gli studenti del Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli

* h. 15.30 LECCE - Dipartimento di Storia dell’Università del Salento presso Olivetani Padiglione Chirico GIOVEDI’ 5 DICEMBRE

* h . 9.00 LECCE - Incontro con gli studenti dell’ I.T. Grazia Deledda

Il programma ha il patrocinio della Provincia di Lecce-Salento d’amare, del Comune di Lecce e del Comune di Maglie