Ieri notte a Torre San Giovanni sulla scogliera sono stati abbandonati questi 5 cuccioli di maremmano. Sono tutte femmine: rifocillate e tenute in custodia per la notte, da oggi saranno al rifugio di Taurisano, per chi fosse interessato ad adottarli. Serve anche una cuccia urgente in zona.

Info: 333.8313191 o 348.4734071