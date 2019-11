Chiuso da due anni, ma ancora al top: Samsara eletto a Parigi locale dell'anno

Il lido slaentino ha visto il primo premio al Trophée de la nuit 2019 superando lo storico Old Fashion Cafè, simbolo della movida milanese.



Il Samsara di Gallipoli è stato eletto locale dell'anno: il prestigioso premio è stato assegnato a Parigi durante la cerimonia per il "Trophée de la nuit 2019", superando lo storico Old Fashion Cafè, simbolo della movida milanese.

Un riconoscimento importante per il lido salentino che però lascia con l'amaro in bocca: il locale infatti è sotto sigilli da due anni in attesa della conclusione del processo.

"Per noi è una rivalsa e un motivo di grande orgoglio - ha dichiarato David Cicchella, titolare dell'attività - Un motivo in più per continuare a lottare contro l'ingiustizia subita".