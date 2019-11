Fiorentina - Lecce: ecco le informazioni sui biglietti

Come già comunicato la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti in occasione della gara Fiorentina – Lecce è attiva presso tutti i punti vendita/ricevitorie TICKETONE, LIS/LOTTOMATICA della rete "calcio ospiti" abilitate sul territorio nazionale ( sport.ticketone.it ) ed online sul sito www.listicket.it e www.ticketone.it al costo di 20 euro.

A partire da domani mattina partirà, invece, la vendita libera dei tagliandi, con l’eccezione per i residenti a Lecce e provincia, per i quali è obbligatorio, comunque, essere titolari della Fidelity Card dell’U.S. Lecce.