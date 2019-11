"Una via per Norma": Gioventù Nazionale ricorda le donne vittime della violenza dei partigiani titini

Mobilitazione dei ragazzi del movimento giovanile di Fratelli d'Italia in tutta la Provincia: protocollata una richiesta indirizzata ai Sindaci al fine di intitolare una via cittadina a “Norma Cossetto e le donne vittima della violenza”.

In data 25 novembre i ragazzi di Gioventù Nazionale della Provincia di Lecce, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, hanno provveduto a protocollare in molti comuni della Provincia una richiesta indirizzata ai Sindaci al fine di intitolare una via cittadina a “Norma Cossetto e le donne vittima della violenza” proprio nella giornata dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne, di modo che ci sia un monito e un ricordo sempre vivo nel presente e per le generazioni future.



La stessa richiesta sarà inoltre protocollata come mozione e presentata nei Consigli Comunali nei quali Gioventù Nazionale è rappresentata. In tal senso nel Consiglio Comunale di Lecce del 25 novembre scorso, il consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia e dirigente nazionale di Gioventù Nazionale, Roberto Giordano Anguilla, ha anticipato che la mozione sarà presentata e discussa a breve.



“25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.



La comunità di Gioventù Nazionale della Provincia di Lecce ricorda tutte le donne vittime di violenza richiamando la tragedia delle foibe, una pagina di storia relegata all’oblio e che vide protagoniste di violenze, abusi, stupri e atroci morti tantissime donne tra cui Norma Cossetto, diventata ormai triste simbolo di questo drammatico evento.



Norma, italiana d'Istria, nata a Visinada, fu uccisa dai partigiani jugoslavi nell’ottobre del 1943 nei pressi della foiba di Villa Surani.



Arrestata da un comando partigiano -composto da italiani e jugoslavi che occupavano l’ex caserma della Guardia di Finanza di Parenzo- per aver rifiutato di aderire al movimento partigiano, fu trasportata presso la scuola di Antignana dagli stessi, poiché Visinada era appena stata occupata dai tedeschi.



Qui Norma, all'epoca giovane studentessa, venne separata dagli altri prigionieri e seviziata e stuprata dai partigiani mentre era legata ad un tavolo.



L'episodio della violenza carnale fu poi riferito alla sorella Licia da una donna che abitava davanti alla scuola che, attirata da gemiti e lamenti, appena buio osò avvicinarsi alle imposte, socchiuse vedendo così Norma legata al tavolo.