Nuova perturbazione atlantica: tempo variabile e vento forte

La carta sinottica prevista per le 13 di oggi, ora locale, dal Servizio Meteorologico e Idrologico Croato DHMZ, mostra una situazione sullo scacchiere barico europeo caratterizzata da un flusso mediamente zonale (ovest-est): il grande protagonista è infatti l'ex uragano Sebastien, il quale nel suo movimento verso nord-est, in direzione della Penisola scandinava, sferzerà con forti venti e mareggiate Inghilterra meridionale, Irlanda e settori occidentali Francesi.

Sul Salento il tempo nella giornata odierna sarà sostanzialmente stabile, tranne innocui passaggi nuvolosi, grazie all'azione protettrice del lato più occidentale dell'anticiclone Quincy, i cui massimi al suolo sono collocati tra estremi settori orientali europei e Russia europea



Nel corso della settimana una nuova perturbazione colpirà nuovamente il centro-nord: tempo più clemente su Puglia e Basilicata dove avremo variabilità e poche piogge.

EVOLUZIONE Dopo il peggioramento dello scorso weekend, le correnti atlantiche torneranno ancora una volta protagoniste pilotando l'ennesima perturbazione, la numero 10 del mese di novembre, verso il Mediterraneo che determinerà un peggioramento del tempo a partire da mercoledì.

La perturbazione colpirà soprattutto il centro-nord e il settore tirrenico dove tornerà il maltempo con piogge intense e temporali. Al sud e in particolare sulle nostre regioni, invece, il tempo sarà più clemente con poche piogge e clima un po' più mite.

VARIABILITÀ Nei prossimi giorni avremo quindi un tempo variabile con nuvolosità in generale aumento che si alternerà al sole. Poche le piogge, relegate soprattutto al settore tirrenico della Basilicata (già mercoledì) e sporadicamente anche sulla Puglia tra giovedì e venerdì.

Le temperature risulteranno in aumento e leggermente sopra la media con punte massime fino a 19-20 gradi soprattutto sulla Puglia. Grande protagonista sarà il vento di libeccio che si rafforzerà già a partire da mercoledì e soffierà anche teso per il resto della settimana con raffiche fino a 60-70 km/h in particolare nella giornata di giovedì.