Il Salento trema ancora: scossa di magnitudo 6.0 in Grecia

Ancora un sisma sull'altra sponda dell'Adriatico. Scossa avvertita in tutta la Puglia.



Alle 8.23 di questa mattina la terra ha tremato ancora. Dopo la scossa che ieri ha colpito l'Albania provocando 23 morti (dato ancora provvisorio), un altro terremoto, con epicentro vicino all'isola di Creta, si è avvertito nitidamente nel Salento. Secondo le informazioni dell'Ingv, il sisma, di magnitudo 6.0, è stato percepito anche in Turchia, Egitto e Libia. L’epicentro esatto è stato localizzato a Potamos, circa 30 chilometri a Ovest delle coste di Creta e 20 chilometri a Sud dell’isola di Antikithira. Al momento non si hanno ancora notizie di danni o feriti.