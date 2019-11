Una via per Norma Cossetto a Lecce: la proposta di Gioventù Nazionale

La proposta sarà presentata in tutti i consigli comunali salentini in cui è presente Gioventù nazionale a partire da Lecce.

Una via per Norma Cossetto: è la proposta di Gioventù nazionale Lecce, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, che verrà portata nel consiglio comunale del capoluogo, attraverso una mozione del capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Carafa e dirigente nazionale di Gn, Roberto Giordano Anguilla.