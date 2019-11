Festa di Re Panettone, a Milano i dolci della pasticceria Natale

Il prossimo fine settimana appuntamento al Mind, il Milano Innovation District presso Expo 2015

Come ogni anno dal 2008 la Pasticceria Natale rinnova l’appuntamento con l’evento più importante dedicato al tipico dolce di Milano. La nuova edizione di Re Panettone 2019, che ospita i migliori maestri pasticceri provenienti da tutta Italia, si svolgerà presso il MIND (Milano Innovation District) nei padiglioni dell’EXPO 2015 nelle vicinanze di Rho.

Dal 30 novembre al 1 dicembre la kermesse più dolce del periodo natalizio, ideata e organizzata da Stanislao Porzio, giunge alla sua 12°edizione. In occasione del grande evento milanese di Re Panettone, la Pasticceria Natale propone il meglio della sua produzione d’élite realizzata solo con ingredienti naturali e con il metodo della lunga lievitazione. Freschezza, qualità e originalità sono le caratteristiche dei prodotti che la storica azienda di famiglia presenterà in quattro differenti tipologie di panettoni artigianali, direttamente negli stand di Re Panettone.