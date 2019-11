"Ogni vita merita un romanzo": domani il workshop

Il 27 novembre il workshop da Laica in collaborazione con Aspic.

Mercoledì 27 novembre, presso la sede dell'associazione Laica in collaborazione con Aspic, si svolgerà il workshop dal titolo "Ogni vita merita un romanzo".

Obiettivo dell'incontro è acquisire la consapevolezza di come la narrazione di sé rappresenti uno strumento per sviluppare resilienza, ossia la capacità di rielaborare gli eventi dolorosi e fronteggiare in maniera efficace le situazioni negative che si incontrano nel corso della vita.

L'appuntamento, condotto da Giulia Frattini, presidente Aspic Lecce, avrà la durata di due ore (17.00 - 19.00) durante le quali i partecipanti saranno guidati all'esplorazione del sé. Interverrà la scrittrice Monica Conforti, responsabile della filiera cultura di Laica. Saluti a cura del presidente di Laica, Roberto Fatano.