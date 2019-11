Stangata del giudice sportivo dopo Lecce-Cagliari: 2 turni a Lapadula, 4 a Olsen

Puniti entrambi i calciatori per il parapiglia nei minuti finali del match di ieri sera. La società giallorossa valuta il da farsi.

Stangata dal giudice sportivo per Gianluca Lapadula: l’attaccante del Lecce, dopo il parapiglia nei minuti finali del match col Cagliari, è stato punito con due giornate di squalifica. Quattro, invece, le giornate inflitte al portiere dei sardi, Robin Olsen. Per entrambi, anche 10mila euro di ammenda.

Olsen è stato squalificato "per avere, al 38° del secondo tempo, a gioco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione, indirizzato al quarto ufficiale un'espressione ingiuriosa".

Lapadula è stato invece "fermato per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest'ultimo con la testa all'altezza della bocca".