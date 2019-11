Piovono calcinacci dalle pareti della scuola: il prof transenna l'area con un banco

Cadono calcinacci dalle pareti della scuola e il professore utilizza un banco per transennare l'area. L'episodio è avvenuto quiesta mattina presso l'istituto industriale Enrico Mattei di Maglie, dove a seguito delle infiltrazioni di pioggia negli immobili comunali, alcune parti di intonaco sono venute giù dai muri. In attesa di un intervento defrinitivo da parte dell'amministrazione comunale, il docente ha trovato un modo alternativo per assicurare l'incolumnità dei suoi alunni.