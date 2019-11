"Quello che resta": in mostra a Lecce gli scatti del fotografo Alberto Gandolfo

"Gli ultimi quarant’anni delle storie di cronaca italiana nei volti di chi rimane".



Whitephotolab ospita l’installazione Quello che resta che presenta 35 fotografie di Alberto Gandolfo (Palermo, 1983).



La mostra, curata da Benedetta Donato, ruota attorno alla ricerca fotografica dell’artista siciliano, iniziata nel gennaio del 2017, che prende spunto dalle vicende di cronaca risalenti al passato italiano più recente, mettendo al centro della narrazione i familiari e le persone vicine alle vittime di episodi tragici, impegnate in lunghe battaglie alla ricerca della verità.



Al centro della narrazione si trovano i ritratti dei familiari e delle persone vicine alle vittime di episodi tragici, come la strage di Piazza Fontana, i casi Englaro e Welby, l’incidente ferroviario di Ostuni del 2016, le morti causate dall’impianto Italsider-Ilva di Taranto, l’uccisione di Marcella Fiorani.

Un omaggio è dedicato a Paola Perrone dell’Associazione Giovanile Talassemici di Lecce, per il suo operato in materia di trasfusioni.



L'inaugurazione è prevista per il 30 di novembre alle 19. Sarà possibile visitare la mostra fino al 22 dicembre dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Whitephotolab si trova in piazzetta Chiesa Greca a Lecce.