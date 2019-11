Terremoto in Albania, da Lecce in arrivo una squadra di vigili del fuoco e due cani

La sezione operativa di Lecce aiuterà nei soccorsi nelle zone colpite dal sisma.

Una squadra di vigili del fuoco della sezione operativa di Lecce è in viaggio per raggiungere l'Albania e aiutare nei soccorsi nelle zone colpite dal terremoto. I vigili del fuoco – 11 operatori e due cani specializzati nella ricerca di persone in zone colpite da disastri – raggiungeranno Durazzo e le città vicine dove da alcune ore sono in corso le operazioni di ricerca dei dispersi tra le macerie. Il violento terremoto di magnitudo 6,5 è stato registrato alle 3.45 ed è uno dei più forti verificatisi in Albania negli ultimi decenni. La scossa è stata avvertita nitidamente anche in Puglia e in Basilicata. Al momento si contano almeno 8 morti e centinaia di feriti ricoverato negli ospedali di Durazzo e Tirana. Il premier italiano Giuseppe Conte ha inviato aerei in Albania con delle unità speciali e la Farnesina ha attivato l'unità di crisi: al momento non ci sono notizie su vittime italiane.