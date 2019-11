Il sole torna a splendere, ma nel weekend arriva il freddo

Tempo in miglioramento e per qualche giorno il sole si imporrà. A partire da sabato generale calo termico. Le perturbazioni atlantiche non interesseranno il Salento, restando confinate sul versante tirrenico della penisola italiana, decisamente più esposto all'azione delle correnti occidentali. Il nostro territorio, invece, sarà più al riparo, ma nel corso del weekend risentirà di un generale calo termico per l'arrivo di una massa di aria progressivamente più fresca.

Il TEMPO sarà segnato da spazi soleggiati alternati a passaggi di nuvole irregolari che non daranno luogo a precipitazioni degne di nota, fatta eccezione per dei piovaschi possibili sabato a carattere locale.

Il VENTO sud-occidentale tenderà ad attenuarsi, divenendo debole variabile con una possibile successiva rotazione dai quadranti settentrionali.