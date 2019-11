Nardò, hotel cerca personale: ecco come candidarsi

Struttura ricettiva con sede a Nardò ricerca personale per svolgere le seguenti mansioni:



- addetta/o al riordino e alla pulizia delle camere



- cameriera/e di sala



Per le candidature della mansione di cameriera di sala è necessaria una discreta conoscenza della lingua inglese



Patente B

Contratto proposto a tempo determinato pieno



Orario di lavoro e retribuzione come da contratto collettivo nazionale di categoria



Gli interessati/e alla presente offerta dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae presso il CPI di Nardò (Le) Ufficio Preselezione, Via Sanpietroburgo - NARDO' entro il 13 dicembre 2019 specificando il codice offerta n° 35/90 personalmente oppure all’indirizzo di posta elettronica:



ido.nardo@regione.puglia.it



Saranno invitati al colloquio di preselezione i candidati ritenuti idonei dall'azienda richiedente.



In mancanza del codice offerta la candidatura non sarà ritenuta idonea.